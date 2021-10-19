ДБР перевіряє дані про постачання до України дизпального з Росії структурами, пов’язаними з Медведчуком

Працівники територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з Росії за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, повідомила 19 жовтня пресслужба ДБР.

«За оперативною інформацією, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС. За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне», – йдеться в повідомленні.

У ДБР кажуть, що задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову.

«Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень. Також попереднім слідством встановлено, що ці судна за останній рік заходили у порти Російської Федерації і товар має російське походження», – заявили в бюро.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «зловживання владою або службовим становищем». Працівниками ДБР, а також спеціалісти з регіональної торгово-промислової палати і Держмитслужби провели переогляди затриманих суден і заявленого до розмитнення товару, під час яких відібрали зразки палива, які направили на дослідження.

Минулого місяця ДБР повідомляло, що викрило «масштабну контрабандну схему» ввезення російського пального через порти Одеської області.