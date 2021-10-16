СБУ: затримали підозрюваних у нападах на банки й інкасаторів у Запоріжжі в 2016-му

Служба безпеки України заявляє про затримання трьох осіб, які у 2016 році скоїли низку нападів на філії банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

«Весь цей час вони переховувалися від слідства і здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції. За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, затримані використовували документи загиблих бійців і військовослужбовців, які звільнилися зі служби, щоб забезпечити пересування поза межами бази.

«Дане злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати і в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям», – повідомили в спецслужбі.

У Службі безпеки додали, що загалом угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше і перебувають під запобіжним заходом.