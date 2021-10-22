Поліція та СБУ затримали чоловіка, який кинув «коктейль Молотова» у будинок заступника керівника офісу Зеленського

Близько 4:00 22 жовтня чоловік кинув пляшку із легкозаймистою сумішшю, так званий «коктейль Молотова» у двір будинку заступника голови Офісу президента, повідомили поліція Києва та СБУ.

«У Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції (ідеться про Ігоря Жовкву, підтвердили Радіо Свобода в правоохоронних органах – ред.)», – повідомляють правоохоронці.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

«Зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram. Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі», – ідеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці працюють над встановленням замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом затриманого оголосять про підозру.