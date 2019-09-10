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10 Вересень 2019, Київ 20:16
Новини | Політика

Зеленський призначив двох заступників голови Офісу президента

Зеленський підписав укази 10 вересня

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Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Жовкву та Андрія Смирнова заступниками голови Офісу президента. Укази датовані 10 вересня.

У серпні Зеленський призначив керуючого партнера адвокатського об’єднання «Смирнов і партнери» Андрія Смирнова членом комісії з питань правової реформи. Жовква був керівником головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Офісу президента.

Наприкінці серпня Зеленський звільнив з посад заступників голови Офісу президента нового прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра закордонних справ Вадима Пристайка й генерального прокурора Руслана Рябошапку.

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