Зеленський призначив двох заступників голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Жовкву та Андрія Смирнова заступниками голови Офісу президента. Укази датовані 10 вересня.
У серпні Зеленський призначив керуючого партнера адвокатського об’єднання «Смирнов і партнери» Андрія Смирнова членом комісії з питань правової реформи. Жовква був керівником головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Офісу президента.
Наприкінці серпня Зеленський звільнив з посад заступників голови Офісу президента нового прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра закордонних справ Вадима Пристайка й генерального прокурора Руслана Рябошапку.
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