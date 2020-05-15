Депутати просять Авакова про «особистий контроль» справи про кинутий у двір колеги «коктейль Молотова»

Група депутатів Верховної Ради звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням «взяти під особистий контроль» розслідування справи про кинуту на подвір’я депутата парламенту від Закарпаття Михайла Лаби пляшку із запалювальною сумішшю.

«Сьогодні вночі на Закарпатті у будинок народного депутата від партії «Слуга народу» Михайла Лаби невідомі особи кинули «коктейль Молотова». Зайнялася дерев’яна альтанка у дворі, і лише завдяки щасливому збігу обставин пожежу загасили самі господарі», – написала у фейсбуці депутатка Євгенія Кравчук, яка також представляє владну фракцію.

«Ми маємо всі підстави підозрювати, що це не просто хуліганство, а цілеспрямоване залякування політичного діяча. Іншими словами, місцеві вибори розпочалися, і навряд чи наші опоненти планують вести передвиборчу кампанію цивілізованими методами», – припускає Євгенія Кравчук.





Зранку 15 травня поліція Закарпатської області повідомила, що близько першої години ночі в селі Невицьке невідома особа кинула на подвір’я народного депутата пляшку з легкозаймистою речовиною.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 346 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, особу, причетну до підпалу розшукують.