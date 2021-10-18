СБУ заявляє про викриття схеми, за якою в Україні «легалізували» 3,5 тисячі мігрантів

Служба безпеки України викрила схему легалізації іноземців в Україні іноземців, заявляє пресслужба відомства 18 жовтня.

За даними правоохоронців, через цей механізм до України заїхали близько 3,5 тисячі людей із країн «підвищеного терористичного ризику».

«Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів. Втім, замість навчання «клієнти» використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу. Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу», – йдеться в повідомленні.

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СБУ уточнює, що викрила схему в рамках розслідування справи щодо нелегальної міграції та фінансування міжнародного тероризму.

Під час обшуків у Києві та Дніпрі вилучили комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії, документи, печатки компаній та готівку.

Правоохоронці відкрили провадження та статтею про створення чи сприяння роботі терористичної організації. Процесуальні дії тривають.