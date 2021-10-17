Курдський журналіст зняв відео, на якому мігранти штурмують білорусько-польський кордон

У соцмережах набирає популярність відео, на якому 70 мігрантів штурмують білорусько-польську межу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Видання Reform.by уточнює, що спробу прорватися на територію Польщі через загорожу з колючого дроту зняв курдський журналіст Gali Kurdistan Карвай Садік. Репортер пояснює дії мігрантів відчаєм.

Уряд Польщі 13 жовтня ухвалив законопроєкт про будівництво посиленого паркану на кордоні з Білоруссю. Зараз на кордоні між Білорусією та Польщею встановлено тимчасову огорожу з колючого дроту.

За попередніми даними, будівництво нового паркану коштуватиме польському бюджету 1,615 мільярда злотих (понад 400 мільйонів доларів).

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Потік мігрантів, переважно з Іраку та інших країн Близького Сходу, які рухаються до Євросоюзу через Білорусь, влітку 2021 року різко зріс.

Прикордонники Латвії, Литви та Польщі вважають, що до цього причетна білоруська влада, яка за допомогою державної туристичної компанії перевозить біженців до Мінська, а потім доставляє їх до кордону.