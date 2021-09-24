Польські прикордонники заявляють про смерть четвертого мігранта на кордоні з Білоруссю за останні дні

Прикордонна служба Польщі повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, вчора співробітники відомства заарештували групу мігрантів з Іраку увечері 23 вересня. Але один із них, попри реанімаційні заходи патрульних та лікарів швидкої допомоги, помер.

Раніше стало відомо про смерть трьох мігрантів на польському боці кордону і одного – на білоруському.

Загалом Польща за добу 23 вересня повернула до Білорусі 271 мігранта. Усі спроби незаконно потрапити на територію Польщі з Білорусі 23 вересня були припинені. Крім того, прикордонники затримали п’ятьох провідників, які допомагали мігрантам перетнути кордон. Ними виявилися громадяни Іраку, Грузії та Чехії.

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Рекордний показник зафіксували 19 вересня – 324 мігранти за добу. Того ж дня прем’єр-міністр Польщі заявив, що «в Білорусі перебуває 10 тисяч, можливо, й більше людей, переміщених з Близького Сходу, переважно з Іраку, а також із Сирії, щоб здійснювати гібридну атаку».

Також 19 вересня у районі польсько-білоруського кордону, як повідомили польські ЗМІ, були виявлені останки трьох осіб, які намагалися перетнути кордон.

Білорусь продовжує чинити тиск на сусідні країни ЄС через потік мігрантів. Литва, Латвія та Польща запровадили надзвичайний стан у прилеглих до Білорусі регіонах.