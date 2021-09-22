Дуда: близько 150 тисяч білорусів отримали притулок і роботу в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН, заявив, що близько 150 тисяч білорусів протягом останнього часу отримали притулок і роботу в його країні. Про це повідомляє пресслужба польського президента.

«Я недавно говорив нашим білоруським братам, що ми раді їх бачити в нас і що Польща буде їхнім домом стільки, скільки їм це буде потрібно. Я твердо тримаюся цих слів», – сказав Дуда.

Він наголосив, що з серпня 2020 року тисячі білорусів під час мирних протестів стикалися з кийками, сльозогінним газом і навіть кулями. Президент Польщі додав, що в Білорусі налічується понад 650 політв’язнів.

Також президент Польщі поінформував Генасамблею про справу Марії Колесникової і Максима Знака, яких засудили до 11 і 10 років в’язниці, і нагадав про представників польських меншин, затриманих білоруською владою, Анжеліку Борис і Анджея Почобута.

Дуда закликав звільнити їх. Він також закликав міжнародне співтовариство до «більшої солідарності з народом Білорусі», який «просто хоче чесної держави, чесної демократії».

Крім того, Дуда підняв тему міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. За його словами, Польщі доводиться платити ціну за підтримку, яку вона надає білоруським громадянам в останні місяці.

За його словами, відповіддю білоруської влади на цю допомогу «була небачена гібридна атака на кордоні Польщі, Латвії і Литви – трьох країн на східному фланзі НАТО і ЄС».

Білорусь продовжує чинити тиск на сусідні країни ЄС через потік мігрантів. Литва, Латвія та Польща запровадили надзвичайний стан у прилеглих до Білорусі регіонах.