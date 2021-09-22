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Дуда: близько 150 тисяч білорусів отримали притулок і роботу в Польщі

Анджей Дуда під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН, заявив, що близько 150 тисяч білорусів протягом останнього часу отримали притулок і роботу в його країні. Про це повідомляє пресслужба польського президента.

«Я недавно говорив нашим білоруським братам, що ми раді їх бачити в нас і що Польща буде їхнім домом стільки, скільки їм це буде потрібно. Я твердо тримаюся цих слів», – сказав Дуда.

Він наголосив, що з серпня 2020 року тисячі білорусів під час мирних протестів стикалися з кийками, сльозогінним газом і навіть кулями. Президент Польщі додав, що в Білорусі налічується понад 650 політв’язнів.

Також президент Польщі поінформував Генасамблею про справу Марії Колесникової і Максима Знака, яких засудили до 11 і 10 років в’язниці, і нагадав про представників польських меншин, затриманих білоруською владою, Анжеліку Борис і Анджея Почобута.

Дуда закликав звільнити їх. Він також закликав міжнародне співтовариство до «більшої солідарності з народом Білорусі», який «просто хоче чесної держави, чесної демократії».

Крім того, Дуда підняв тему міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. За його словами, Польщі доводиться платити ціну за підтримку, яку вона надає білоруським громадянам в останні місяці.

За його словами, відповіддю білоруської влади на цю допомогу «була небачена гібридна атака на кордоні Польщі, Латвії і Литви – трьох країн на східному фланзі НАТО і ЄС».

Білорусь продовжує чинити тиск на сусідні країни ЄС через потік мігрантів. Литва, Латвія та Польща запровадили надзвичайний стан у прилеглих до Білорусі регіонах.

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