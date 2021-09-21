Польща не збирається закривати шахту «Туров» попри рішення суду ЄС про штраф

Польща не має наміру закривати вугільну шахту «Туров» на кордоні з Чехією – всупереч вердикту суду щодо великого штрафу на користь Єврокомісії.

У понеділок Суд Європейського Союзу зобов’язав Варшаву щодня виплачувати Брюсселю півмільйона євро – за невиконання раніше винесеного рішення про припинення операцій на шахті на південному заході країни за запитом Праги.

Влада Чехії, яка звернулася до Єврокомісії і суду ЄС, наполягає, що «Туров» завдає шкоди її екології та частині населення.

З червня Чехія і Польща ведуть переговори щодо технічних оновлень і заходів, покликаних знизити шкоду водним ресурсам, поліпшити стан повітря, зменшити рівень шуму.

Шахта з видобутку лігніту або бурого вугілля функціонує вже понад століття, але нещодавно розробки на ній стали ближче до кордону Чехії.

Судове рішення про штраф польський уряд назвав таким, яке підриває переговорний процес з Прагою. Варшава також наполягає, що «Туров» – основне джерело робочих місць та електроенергії для даного регіону, тому роботи на руднику повинні тривати.

«Штраф, згаданий судом ЄС не відповідає ситуації і не виправданий ніякими обставинами», – наводить заяву уряду Польщі агентство Reuters. Варшава також назвала рішення «судовим грабунком» і наголосила, що від неї Брюссель «не отримає ні цента».

Чехія, навпаки, привітала штрафні санкції, хоча наполягала на щоденній виплаті у п’ять мільйонів євро. Одночасно у Празі заявляють, що як і раніше намагаються вирішити спір з Варшавою щодо рудника «дружнім» шляхом.