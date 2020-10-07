Польща оштрафувала «Газпром» на 7,6 млрд доларів через «Північний потік-2»

Управління із захисту конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оштрафувало російський «Газпром» на 29 мільярдів злотих (7,6 млрд доларів) через проєкт «Північний потік-2», повідомляє сайт відомства.

Польське антимонопольне відомство завершило розслідування щодо шести європейських компаній, включаючи «Газпром». Їх звинувачують у створенні консорціуму, що фінансує будівництво газопроводу по дну Балтійського моря, без дозволу польської сторони.

Голова відомства Томаш Хрустний сказав, що розслідування проводилося скрупульозно. За його словами, на п’ять компаній накладено загальний штраф на суму понад 234 мільйони злотих (61,2 млн доларів). Компанії повинні розірвати контракти, укладені для фінансування будівництва газопроводу.

На початку серпня цього року антимонопольне відомство Польщі оштрафувало «Газпром» на 213 мільйонів злотих (близько 48 млн євро) за відмову надати дані про проєкт «Північний потік-2». Раніше у тій самій справі за «завзяту і необґрунтовану відмову» надати документи на 40 мільйонів євро була оштрафована французька компанія Engie.

Формально «Північний потік-2» будує не консорціум, а повністю підконтрольна «Газпрому» компанія, яка залучає кошти європейських компаній як кредити. Однак у Варшаві наполягають, що все одно йдеться про консорціум, який порушує антимонопольне законодавство.

Польща, як і США, й низка інших країн ЄС, виступає проти спорудження «Північного потоку-2», вважаючи його засобом політичного тиску Росії на Євросоюз і Україну.

Росія з 2018 року прокладає газопровід до Німеччини по дну Балтійського моря, в будівництві також беруть участь компанії з Німеччини й Австрії. Влада в цих країнах стверджує, що йдеться про суто економічний проєкт. Передбачалося, що укладання труб буде завершене в кінці 2019 року. Будівництво виконано на 90%, але призупинене через санкції з боку Вашингтона.