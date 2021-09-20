Польські прикордонники врятували 8 мігрантів, які застрягли в болоті

Прикордонники Польщі врятували з болота біля річки Супрасль вісім мігрантів, які намагалися порушити державний кордон країни з боку Білорусі. Серед урятованих – п’ятеро чоловіків і троє жінок.

На момент, коли прикордонники прийшли на допомогу, люди вже були виснажені і не могли вибратися самостійно. Відомо, прикордонники залучали для порятунку солдатів, пожежників, поліцію та медичний гелікоптер.

Семеро врятованих були госпіталізовані.

19 вересня стало відомо про трупи на польсько-білоруському кордоні. Тіло громадянина Іраку знайшли білоруські прикордонники, тіла трьох чоловіків – польські прикордонники. Ймовірно, що причиною смерті стало переохолодження.

Білорусь продовжує чинити тиск на сусідні країни ЄС через потік мігрантів. Литва, Латвія та Польща запровадили надзвичайний стан у прилеглих до Білорусі регіонах. Минулий день був рекордним для Польщі, її прикордонники не допустили на територію країни 324 мігрантів, це найбільша кількість з початку року.