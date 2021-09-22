Польща схвалила ліцензію критичного до влади телеканалу, що належить американській компанії

Польський регулятор мовлення 22 вересня продовжив ліцензію на діяльність компанії Discovery Inc., яка є власником США найбільшої приватної телевізійної мережі Польщі.

Термін дії ліцензії на діяльність телеканалу новин TVN24, який є в орбіті Discovery Inc., закінчувався 26 вересня. Було неочевидно, чи буде ліцензія продовжена після того, як нижня палата парламенту минулого місяця ухвалила законопроєкт, який би змусив Discovery Inc. продати свої польські активи.

У разі схвалення президентом Польщі цей документ не дозволить неєвропейським власникам контролювати пакети акцій польських медіакомпаній.

Практично це впливає лише на TVN, материнську компанію TVN24, яка критично ставиться до владної правої партії «Право і справедливість».

Європейський союз та Сполучені Штати виступили проти законопроєкту, попередивши, що він підірве свободу засобів інформації.

Упродовж останніх років владна партія Польщі вже посилила контроль над засобами інформації, фактично перетворивши суспільне телебачення, що фінансується за рахунок податків, на свій рупор.

Польща та Угорщина перебувають у конфлікті з Брюсселем з таких питань, як верховенство права, свобода преси та права ЛГБТ.