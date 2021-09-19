Туск звинуватив владну партію в намірі вивести Польщу з ЄС і закликав змінити конституцію

Колишній польський прем’єр і ексголова Європейської ради Дональд Туск звинуватив лідера владної партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) Ярослава Качинського в тому, що той планує вихід Польщі з Європейського союзу.

Щоб унеможливити такий крок без більшої підтримки парламенту, ніж це передбачено зараз, Туск 18 вересня виступив із пропозицією внести зміни до конституції країни.

«Ця пропозиція дуже проста, – наголосив Дональд Туск, звертаючись до Ярославав Качинського. – Чи згодні ви, пане Качинський, зі зміною Конституції так, щоб Польща могла з ЄС вийти лише за умови, що це (в парламенті) схвалить більшість у дві третини голосів? Якщо ви не погоджуєтесь, це буде доказом того, що ви це хочете зробити».

Як повідомляють ЗМІ, Туск порівнює нинішню ситуацію в Польщі з тією, яка склалася у Великій Британії напередодні референдуму про вихід з ЄС.

«Європейський союз для Качинського і партії PiS становлять перешкоду у всіх напрямках. Єдине, чому вони не наступають, це факт, що 80 відсотків поляків – проти виходу з ЄС», – зазначив Дональд Туск.

Качинський і прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заперечили заяви про те, що PiS планує вихід Польщі з ЄС. Водночас, за словами віце-прем’єра Качинського, наполягання Європейського союзу на першості права ЄС над національним законодавством країн-членів підриває суверенітет Польщі.

Він додав, що вже «розпочата робота над підготовкою альтернативного щодо мейнстрімового плану реформи Європейського союзу».

«Ми повинні захистити Польщу, повинні захистити Європу, захистити сферу християнської цивілізації, яка є нашим духовним домом», – заявив Качинський.