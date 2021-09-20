Останки трьох людей були виявлені на білорусько-польському кордоні

В районі польсько-білоруського кордону, як повідомляють польські ЗМІ, були виявлені останки трьох осіб, які намагалися перетнути кордон

Також на білоруському боці кордону були віднайдені останки 39-літньої жінки з Іраку, про що повідомила прикордонна служба Білорусі.

«Потрібно вивчити можливий зв’язок названих драматичних подій з білоруськими провокаційними діями, які мають місце на нашому східному кордоні», заявив із цього приводу прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

У повідомленні також зазначається, що прокуратура вже розпочала розслідування справи.

Читайте також: Латвія за останній місяць перехопила на кордоні з Білоруссю понад тисячу нелегальних мігрантів

Від 2 вересня терміном на 30 днів у прикордонній зоні зі сторони польських Підляської й Любельської областей запроваджений надзвичайний стан.

Мотивуючи цей крок, уряд Польщі наголошує на тому, що «адміністрація Александра Лукашенка використовує мігрантів з Близького Сходу і Афганістану в політичних цілях».

У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов’язані з придушенням продемократичного руху в Білорусі. Більшість мігрантів приїхали з Близького Сходу, зокрема Іраку та Афганістану.