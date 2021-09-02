У Польщі оголосили надзвичайний стан через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня оголосив надзвичайний стан у районах, прилеглих до кордону з Білоруссю, через наплив мігрантів.

Тридцятиденний надзвичайний стан запроваджено у деяких частинах Підляського та Люблінського воєводств.

На цій території заборонено проводити демонстрації, а жителів просять носити з собою документи, що посвідчують особу.

Минулого тижня Польща почала будівництво загородження з колючого дроту, щоб обмежити потік мігрантів з білоруської території, більшість з яких прибули з Іраку та Афганістану.

Польща заявляла, що відправила сотні військовослужбовців до кордону з Білоруссю, щоб допомогти прикордонникам впоратися з напливом мігрантів.

Раніше у спільній заяві голови урядів Естонії, Латвії, Литви і Польщі заявили, що приплив мігрантів був «спланований і систематично організований» режимом Лукашенка.