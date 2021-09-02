Україна відправила до Литви другий гуманітарний вантаж для посилення кордону – ДСНС

Україна відправила другу частину гуманітарної допомоги Литві для посилення кордону, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, вантаж вагою в понад 48 тонн відправили напередодні, 1 вересня.

«Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів», – йдеться в заяві служби.

Як уточнюють у відомстві, вантаж супроводжують співробітники ДСНС, які мають передати його Службі охорони державного кордону Литви.

Перший гуманітарний вантаж, направлений Україною для посилення кордону Литви, дістався місця призначення 14 серпня.

Наприкінці липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що литовська сторона звернулася до України з проханням про надання відповідного колючого дроту для зміцнення кордону через потік мігрантів із Білорусі. Згодом уряд ухвалив відповідний указ.

Офіційний Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Олександра Лукашенка. Там кажуть, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишній кандидатці на посаду білоруського президента Світлані Тихановській, а також у відповідь на санкції ЄС, запроваджені щодо Білорусі.

За даними влади Литви, Білорусь переправила до кордону понад 4100 осіб для незаконного в’їзду в Литву у відповідь на ці санкції ЄС. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде зупиняти потік мігрантів в ЄС у зв’язку з санкціями.