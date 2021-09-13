У МВС Польщі прокоментували затримання білоруського активіста через «червону картку» Інтерполу

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський прокоментував затримання білоруса Макара Малаховського, який виїхав до Польщі через переслідування, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Вчорашнє затримання білоруського громадянина в П’ясечно є результатом чергової спроби політично використати так звану «червону ноту Інтерполу». Цього разу через білоруський режим. Ще в липні я звернувся до влади «Інтерполу», розповівши про необхідність змін у цій сфері», – написав Камінський.

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Польська поліція увечері 12 вересня затримала Макара Малаховського у квартирі під Варшавою, де він жив.

Восени минулого року Малаховський виїхав до Польщі від переслідувань з боку білоруської влади. Виявилося, що причиною затримання стало те, що Малаховський перебував у списках «Інтерполу».

Як повідомляло опозиційне білоруське видання «Наша Нива», проти нього в Білорусі було порушено кримінальну справу за нібито наїзд на співробітника дорожньо-патрульної служби 13 серпня 2020 року.

Інфографіка: Терміни ув’язнення для білоруських політв’язнів та всесвітньо відомих дисидентів