Суд у Росії вирішив екстрадувати білоруса, звинуваченого в участі у масових заворушеннях

У Росії Бєлгородський обласний суд ухвалив рішення про екстрадицію 31-річного жителя білоруського Бреста Вадима Дубойського, якого в Білорусі звинувачують в участі у масових заворушеннях. Про це каналу «Настоящее время» повідомила сестра Дубойського.

Його захист має намір оскаржити рішення і звернутися за захистом до ЄСПЛ, суд може зажадати від Москви не видавати його в країну, де йому можуть загрожувати тортури.

Дубойського затримала білоруська міліція в серпні 2020 року, на наступний день після акції протесту в Бресті. Як повідомляв телеканал «Настоящее время», його три дні тримали в гаражах і били, а потім змусили підписати документ про відсутність претензій до правоохоронних органів. Він зняв побої і був затриманий Слідчим комітетом.

Після звільнення під підписку про невиїзд Дубойський виїхав до Росії. Його затримали в Бєлгородській області Росії після спроби перетнути кордон з Україною.