Доповідачка ООН: репресії в Білорусі стали гіршими, ніж «катастрофічні»

Спеціальна доповідачка ООН Анаїс Марін заявила про «жахливі репресії» в Білорусі проти правозахисних груп, що перешкоджає міжнародному моніторингу порушень там.

7 вересня під час відеоконференції, на якій вона обговорювала переслідування режимом Олександра Лукашенка правозахисної групи «Весна», Марін заявила, що оскільки її не пускають до Білорусі, то волонтери «Весни» мають «вирішальне значення» для її роботи.

«Жахливі репресії, які зараз спрямовані на «Весну», мають прямий негативний вплив на нашу здатність у Женеві відстежувати заяви про порушення прав людини, збирати свідчення і належним чином повідомляти про репресії, і це, ймовірно, не випадково», – сказала Марін.

Щонайменше 10 людей, включаючи лідера «Весни», були затримані під час рейдів силовиків в офісах і будинках адвокатів та активістів у середині липня.

«Весна» відігравала вирішальне значення для багатьох міжнародних ЗМІ у відстеженні переслідувань, відколи в Білорусі після минулорічних серпневих виборів президента спалахнули протести, які супроводжувалися масовими арештами десятків тисяч людей, закриттям ЗМІ й іншими репресіями.

За словами Марін, затримання керівництва «Весни» було «вибірковим» і «політично мотивованим». Вона закликала не піддавати їх жорстокому поводженню під час тримання під вартою.

«Минулого року я оцінила ситуацію в Білорусі як катастрофічну. Мені зараз бракує слів, щоб висловити своє тлумачення ситуації. Я не могла уявити, що це може бути набагато гірше», – наголосила доповідачка.

6 вересня білоруські опозиційні діячі Марія Колесникова і Максим Знак були засуджені до 11 і 10 років ув’язнення за звинуваченням у змові в процесі, який США назвали «ганебним».