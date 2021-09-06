На Заході відреагували на вироки Колесніковій та Знаку

На Заході відреагували на вироки двом білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку.

«ЄС висловлює жаль через кричущу неповагу мінського режиму до прав людини і основних свобод народу Білорусі», – мовиться у заяві представника ЄС із зовнішньої політики.

Представниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе заявила журналістам, що вироки є прикладом «безжального продовження репресій і залякування з боку білоруського режиму стосовно опозиційних політиків і громадянського суспільства». «Уряд Німеччини засуджує безпідставний вирок Марії Колесніковій та Максиму Знаку та використання системи правосуддя для політичних репресій в Білорусі», – сказала вона.

Після оголошення вироку міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка «повинен припинити репресії і звільнити всіх політичних в’язнів».

Мінський обласний суд 6 вересня оголосив вирок у справі членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колеснікової і Максима Знака. Колеснікова отримала 11 років колонії, Знак – 10 років колонії. Сторона обвинувачення просила для них по 12 років колонії.

Їх визнали винними в публічних закликах до заподіяння шкоди національній безпеці, створенні екстремістського формування і змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Процес відбувся в закритому режимі. За словами адвоката Колеснікової Володимира Пильченка, це рішення було обґрунтоване тим, що в матеріалах справи є «відомості про організацію, тактику та методи оперативно-розшукової діяльності», а вони належать до охоронюваної законом таємниці.

Усю Координаційну раду слідство визнало «екстремістським формуванням», справжньою метою створення якого була «координація протестної активності» і дій, спрямованих на захоплення влади і розпалювання ворожнечі в суспільстві.

Колеснікова і Знак, за версією слідства, закликали до захоплення державної влади з використанням засобів інформації або інтернету. У релізі прокуратури йдеться, що вони «публічно озвучували заяви про перемогу на виборах кандидата Тихановської», говорили про «втрату народом Білорусі довіри до органів влади» і закликали до страйків.

Колеснікова та Знак відігравали активну роль у масових вуличних протестах проти оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 2020 року. Колеснікова стала однією із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила до так званого «жіночого тріо» разом зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало.