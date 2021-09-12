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Захід-2021: чим небезпечні для України військові навчання Росії та Білорусі?

«Захід-2021» – Білорусь і Росія відпрацьовують масштабні військові маневри. До чого Лукашенко та Путін готують російську та білоруську армії? Кордон України в небезпеці? Як живуть українці в прикордонних з Білоруссю районах? Про що домовилися Мінськ і Москва? Як Росія поглинає Білорусь? Що чекає Україну?

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