Україна зробила всі технічні кроки для відключення від енергосистем Росії та Білорусі – Шмигаль

В зимовий період 2021-2022 року українська енергосистема працюватиме окремо від енергосистем Білорусі та Росії. Про це заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Ми завершили всі технічні питання і плануємо цієї зими відпрацювати у відокремленому режимі. Наша мета – це відключення від енергосистем Білорусі та Росії та синхронізація з європейською енергетичною мережею в 2023 році», – заявив Шмигаль.

На зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель у серпні український прем’єр-міністр наголосив, що Київ твердо дотримується усіх зобов’язань щодо інтеграції своєї енергетичної системи до європейської мережі ENTSO-E, і це посилить реальну енергетичну незалежність України.

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У 2010 році Білорусь, Росія та Україна підписали тристоронню технічну угоду щодо забезпечення паралельної роботи енергетичних систем трьох країн. Угода передбачала координацію дій із передачі електроенергії та експлуатацію міждержавних ліній електропередач. Така співпраця збільшила можливості резервування потужностей на випадок аварій та відмов у деяких регіонах.

В рамках цієї угоди Білорусь та Україна щороку, принаймні на двосторонньому рівні, підписували відповідні технічні угоди на випадок необхідності постачання енергії у надзвичайних ситуаціях.

Під час осінньо-зимового періоду 2020-2021 років обидві країни були змушені вперше скористатися такою взаємодопомогою. Білорусь – у січні, коли закрили перший блок Білоруської атомної електростанції, Україна – у січні та лютому, коли через дефіцит вугілля та збільшення споживання електроенергії необхідно було збалансувати ринок енергоносіїв.

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26 травня український регуляторний орган заборонив імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до 1 жовтня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обмежила доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року.

Як повідомили тоді в НКРЕКП, таке рішення ухвалили з ініціативи Міністерства енергетики. У НКРЕКП додали, що, найімовірніше, продовжать обмеження пропускної спроможності перетинів ліній електропередач між Україною та Росією й Білоруссю до нульового рівня і після 1 жовтня.