Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про біометан

Документ підтримали 300 народних депутатів, проти – четверо, 17 парламентарів утрималися

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану».

Документ підтримали 300 народних депутатів, проти – четверо, 17 парламентарів утрималися. За законопроєкт проголосували представники майже всіх фракцій та груп, окрім «Опозиційної платформи – За життя».

Законопроєкт запропонувала група депутатів різних фракцій, у тому числі «Слуги народу». Він передбачає створення реєстру біометану та доповнення закону «Про альтернативні види палива» відповідними положеннями.

За твердженням авторів документу, біогаз в Україні виробляють на 51 біогазовій установці загальною встановленою потужністю 97 мегават.

Читайте також: Чи зможе Westinghouse збудувати Україні нові енергоблоки?

«Очищений біогаз, який в європейській практиці прийнято називати терміном «біометан», технічно вже сьогодні можливо подавати до газотранспортної або газорозподільної системи, а виробник очищеного біогазу буде вважатись незалежним виробником природного газу в нерегульованому сегменті… У чинному законодавстві України відсутній механізм верифікації біометану для забезпечення його подальшої подачі у газотранспортну систему та відсутнє визначення поняття «біометан», – йдеться в обґрунтуванні проєкту закону.

Очікується, що ухвалення та впровадження закону може посилити енергонезалежність України, забезпечити завантаження газотранспортної системи, а також знизити забруднення повітря при використанні такого палива у транспорті.

Виробництво біогазу – екологічна безпека для Європи
Embed
Виробництво біогазу – екологічна безпека для Європи

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG