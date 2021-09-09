Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про біометан

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану».

Документ підтримали 300 народних депутатів, проти – четверо, 17 парламентарів утрималися. За законопроєкт проголосували представники майже всіх фракцій та груп, окрім «Опозиційної платформи – За життя».

Законопроєкт запропонувала група депутатів різних фракцій, у тому числі «Слуги народу». Він передбачає створення реєстру біометану та доповнення закону «Про альтернативні види палива» відповідними положеннями.

За твердженням авторів документу, біогаз в Україні виробляють на 51 біогазовій установці загальною встановленою потужністю 97 мегават.

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«Очищений біогаз, який в європейській практиці прийнято називати терміном «біометан», технічно вже сьогодні можливо подавати до газотранспортної або газорозподільної системи, а виробник очищеного біогазу буде вважатись незалежним виробником природного газу в нерегульованому сегменті… У чинному законодавстві України відсутній механізм верифікації біометану для забезпечення його подальшої подачі у газотранспортну систему та відсутнє визначення поняття «біометан», – йдеться в обґрунтуванні проєкту закону.

Очікується, що ухвалення та впровадження закону може посилити енергонезалежність України, забезпечити завантаження газотранспортної системи, а також знизити забруднення повітря при використанні такого палива у транспорті.