Чи зможе Westinghouse збудувати Україні нові енергоблоки?

Під час візиту Володимира Зеленського в Вашингтон український «Енергоатом» і американська Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС, який Україна будує вже 9 років. Якщо проект вдасться, американська компанія візьметься за будівництво ще чотирьох енергоблоків за передовою технологією AP1000 на українських атомних електростанціях. Глава «Енергоатому» заявив, що будівництво реакторів Westinghouse забезпечить Україні «високий рівень безпеки, надійну роботу атомної генерації, її інноваційність та дбайливе ставлення до навколишнього середовища».

Чи зможе Westinghouse, яка нещодавно оголошувала про банкрутство, побудувати стільки енергоблоків в Україні?



Що не так із Westinghouse?



Підписаний меморандум став несподіванкою для багатьох експертів, а також викликав багато запитань. Наприклад, експерт з енергетики Геннадій Рябцев скептично дивиться на підписаний документ. За його словами, це просто декларація. Дійсно, ці компанії давно співпрацюють. Westinghouse постачає в Україну свіже ядерне паливо. Цього року має надійти 11 партій палива. Однак в питаннях побудови ядерних реакторів, говорить експерт, у компанії Westinghouse не така вже чудова історія успіху.

У мене дуже великі сумніви, що коли-небудь цей меморандум перетвориться в реальний контракт

«З тих 4 ядерних реакторів, які вони намагалися побудувати в США, від будівництва 2 вони відмовилися. А будівництво ще 2 триває вже майже 10 років. І кінця, і краю цьому не видно. На будівництво цих реакторів, якщо я не помиляюся, вже витрачено близько 25 млрд. доларів. Тому сума, названа в меморандумі в 30 млрд. доларів на 5 реакторів, як-то не відповідає всім історіям, які є у цій компанії в США. У мене дуже великі сумніви, що коли-небудь цей меморандум перетвориться в реальний контракт. Україна не на стільки багата, щоб дозволити собі будівництво 5 атомних блоків. Тим більше, що їх будівництво не передбачено жодним із стратегічних документів», – говорить Геннадій Рябцев.

За його словами, всі експерти очікували іншого меморандум. Його теж підписали, але на нього ЗМІ звертають менше уваги. Це меморандум з компанією New Scale щодо можливого співробітництва в сфері будівництва в Україні, або щодо передачі Україні технології будівництва малих модульних реакторів.



«Це важливий проект. Адже Україні потрібна не базова потужність, а високоманеврена потужність. І малі реактори дозволяють балансувати виробництво енергії в енергосистемі», – говорить Геннадій Рябцев.



Добудовувати на конструкціях, яким більше 30 років?



Несподіванкою цей меморандум став і для Наталії Прудкої – експертки з енергетики, журналістки видання «Главком». За її словами, останнім часом від міністерства енергетики взагалі не було ніякої інформації про будівництво нових енергоблоків. Останній раз про це говорилося в 2016 році. Йшлося про меморандум «Енергоатому» з корейською компанією. Там теж планувалося будівництво нових енергоблоків, а також закінчення будівництва 3 і 4 блоків на Хмельницькій АЕС. І все це нічим не закінчилося.

Потрібно оголошувати міжнародний тендер серед світових лідерів і вибирати найбільш прийнятний проект

«І тут як грім серед ясного неба говориться, що будуватимуть нові. І пілотний проект – добудувати блоки на Хмельницькій АЕС. Але справа в тому, що роботи там починалися ще в 1985 році. І будували під реактор другого покоління, який зараз європейський регулятор навіть не ліцензує. Потрібно тільки покоління 3 або 3+. Який може бути договір з Westinghouse? У такому випадку потрібно оголошувати міжнародний тендер серед світових лідерів і вибирати найбільш прийнятний проект. До речі, варто нагадати, що в 2008 році вже був такий тендер. І та ж Westinghouse тоді повністю зняла свої пропозиції з тендеру. Вони тоді відмовилися будувати блоки на тих конструкціях, які там вже були. На той момент вони простояли більше 20 років. А зараз вже більше 30 років пройшло», – говорить Наталя Прудка.



Тим часом, у багатьох енергоблоків, говорить експертка, вже закінчується термін експлуатації. Його продовжують, але рано чи пізно це закінчиться. Тому, потрібно будувати нові енергоблоки. Це процес тривалий. І починати потрібно вже зараз. Але в тому, що будівництвом займатиметься компанія Westinghouse, Наталія сумнівається.

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