Парламент Польщі ухвалив поправки, які легалізують видворення мігрантів

Польський парламент ухвалив поправки, які, за словами правозахисників, спрямовані на легалізацію видворення мігрантів, у порушення зобов’язань країни за міжнародним правом. Про це повідомляють міжнародні медіа.

Ухвалені поправки включають процедуру, згідно з якою особі, яку викрили в незаконному переході кордону, можуть наказати залишити територію Польщі на підставі рішення начальника місцевої прикордонної служби.

Крім того, закон дозволяє начальнику Управління у справах іноземних громадян ігнорувати заяву про надання міжнародного захисту, якщо воно подано іноземцем, викритим у незаконному перетині кордону.

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Згідно з міжнародним правом, мігранти мають право просити притулку, а потенційних прохачів притулку заборонено відправляти назад до країн, де їхньому життю чи благополуччю може загрожувати небезпека.

Критики нових ініціатив, в тому числі Уповноважений з прав людини Польщі та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), стверджують, що новий закон не гарантує ефективних засобів правового захисту для мігрантів або біженців, що шукають міжнародного захисту.

У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов’язані з придушенням продемократичного руху в Білорусі.