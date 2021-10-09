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Політика

Україна ризикує втратити «польського адвоката» в ЄС

Під час акції біля посольства Росії у Польщі, на якій майоріли українські та польські прапори. Варшава, 2014 рік
(Рубрика «Точка зору»)

Рішення Конституційного трибуналу Польщі, який визнав, що деякі європейські закони суперечать Конституції цієї країни, призвело до наростання конфлікту між Варшавою і Європейським союзом. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі спеціальною заявою, в якій наголосила, що право ЄС має верховенство над національним правом, включаючи і конституційні норми. Про це говорять і інші європейські політики і дипломати але розуміння у Варшаві вони явно не знаходять.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який, власне, і звертався до Конституційного трибуналу, заявив на своїй сторінці у фейсбуці, що «місце Польщі є і буде в європейській сім’ї народів», але при цьому закликав не ставитися до своєї країни як до «держави другої категорії».

Ми спостерігаємо парадоксальну ситуацію. З одного боку, у Варшаві, на відміну від Лондона, не хочуть навіть чути про можливість виходу країни з Європейського союзу. А з іншого – демонструють очевидне небажання грати за правилами, з повагою ставитися до принципів, на яких, власне, і базується Європейський союз. І в цій явно кризової ситуації глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель прибудуть до Києва для участі у саміті Україна – ЄС. Від цього саміту в Офісі президента, зокрема, очікують закріплення у підсумковій декларації європейської перспективи України.

Навіть розбіжності у сфері політики пам’яті не вплинули на ставлення польського керівництва до ідеї європейської і євроатлантичної інтеграції України

Польща на протязі багатьох років захищала цю ідею. Навіть розбіжності у сфері політики історичної пам’яті, які в останні роки значно охолодили відносини Києва і Варшави, не вплинули на ставлення польського керівництва до ідеї європейської і євроатлантичної інтеграції України. Потрібно пам’ятати, що аж ніяк не всі країни ЄС цю ідею поділяють. Хтось з міркувань «географічних», а хтось – з міркувань політичних, щоб не вносити додаткову напруженість у і без того складні відносини з Росією.

Україна може, перш за все, розраховувати на підтримку своїх сусідів, країн у центрі Європи і на узбережжі Балтійського моря. Але серед цих країн Польща – найбільша держава. Й вона має неабиякий вплив. Так було до останнього часу.

Військові України, Польщі та Литви на території спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу «ЛитПолУкрбриг». Люблін, 22 лютого 2019 року
Військові України, Польщі та Литви на території спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу «ЛитПолУкрбриг». Люблін, 22 лютого 2019 року
У країнах «старої Європи» впевнені, що Польща зараз повинна думати насамперед про повернення до загальних правил Євросоюзу

Але з моменту, коли Варшава опинилася у стані постійного конфлікту з Європейським союзом, її позиції в цьому об’єднанні значно ослабли. Сьогодні польських керівників слухають – але до них не прислухаються. У країнах «старої Європи» впевнені, що Польща зараз повинна думати насамперед про повернення до загальних правил Євросоюзу. І для України ця ситуація пов’язана із серйозними втратами.

Велика Британія, керівництво якої завжди із розумінням ставився до українського прагнення захистити власний суверенітет і не піддаватися на шантаж Кремля, вже за межами ЄС і зараз входить у передбачуваний період економічної та енергетичної кризи після «Брекзіту». А Польща, цей багаторічний «адвокат України» в ЄС, перетворюється на державу із власними зовнішньополітичними особливостями – всередині Євросоюзу, але без можливості реально впливати на його політику.

Прапори України, Польщі та ЄС під час закладання символічної капсули з інформацією про початок будівництва у Львові Центру польської культури та європейського діалогу – Польського дому. Львів, 6 листопада 2015 року
Прапори України, Польщі та ЄС під час закладання символічної капсули з інформацією про початок будівництва у Львові Центру польської культури та європейського діалогу – Польського дому. Львів, 6 листопада 2015 року

І зараз, коли у Варшаві говоритимуть про європейську перспективу України, будуть надавати сусідній країні швидше ведмежу послугу. Тому що дозволять багатьом європейцям задуматися: а що станеться, якщо Україна з її анархічною політичною культурою теж не захоче після вступу в ЄС поважати загальні принципи об’єднання і перетвориться на «другу Польщу»?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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