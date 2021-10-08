ЄС «вітає європейський вибір» України – спільна заява майбутнього саміту в Києві

Європейський союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, ідеться в спільній заяві, яку сторони планують оприлюднити за результатами саміту Україна – ЄС. Документ став доступний Радіо Свобода з джерел у Євросоюзі.

«Ми зібралися, щоб підтвердити нашу постійну прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським союзом на основі Угоди про асоціацію та її глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та прав людини, у тому числі прав осіб, що належать до меншин, а також гендерну рівність. ЄС знову підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», – ідеться в заяві.

Верховна Рада закликала Європейський союз визнати перспективу членства України в ЄС. Заяву «Про пріоритетні питання інтеграції України в ЄС» на засіданні 8 жовтня підтримали 304 народних депутати.

У заяві Верховна Рада також укотре підтвердила стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Європейському союзі, закріплений у Конституції України.

Черговий, 23-й, саміт України та Євросоюзу запланований на 12 жовтня. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про плани обговорити на ньому євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири для співпраці з ЄС.