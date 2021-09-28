Саміт Україна-ЄС 12 жовтня: Київ очікує на посилення потенціалу Угоди про асоціацію

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Київ очікує на посилення потенціалу Угоди про асоціацію. Про це вона сказала у Брюсселі на зустрічі з шгенсекретарем європейської Служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно щодо підготовки саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня у Києві.

«Україна та ЄС можуть посилити потенціал Угоди про асоціацію. Спільний огляд досягнення цілей Угоди має визначити сектори, де ми можемо досягти більшого», – сказала Стефанішина.

Як передає урядовий портал, сторони обговорили можливість посилення співпраці між Україною та ЄС у сфері безпеки, спільного огляду Угоди після презентації внутрішніх оцінок на полях прийдешнього саміту.

Раніше стало відомо, що саміт черговий, 23-й саміт України та Євросоюзу запланований на 12 жовтня. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про плани обговорити на ньому євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири для співпраці з ЄС.