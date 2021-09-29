Київ не отримував сигналів від Єврокомісії щодо загрози скасування безвізу – речник МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував оцінку безвізового режиму з кількома країнами, в тому числі Україною з боку кількох країн Євросоюзу.

«Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути», – прокоментував Ніколенко.

Він вказав на те, що звіт Єврокомісії про виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства (у тому числі Україною) містить «позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму».

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Водночас там були й рекомендації для українського уряду щодо поліпшення міграційних процесів та вдосконалення українського законодавства.

«МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом», – повідомив речник МЗС.

За його словами, Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з Євросоюзом, у якій планує поінформувати європейських партнерів про роботу над рекомендаціями блоку.

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«Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС в сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні», – підсумував він.

Раніше сім країн Європейського Союзу винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України.

Зокрема, Бельгія висловила занепокоєння ситуацією з правосуддям та безпекою в Україні, зазначивши, що «навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю».