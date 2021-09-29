«Важливо, щоб угорська сторона не керувалася емоціями» – МЗС про газову угоду Угорщини та Росії

Україна не заперечує право Угорщини укладати комерційні угоди, але вважає газову угоду з Росією загрозою своїй національній безпеці – про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив у ефірі Радіо Свобода.

«Розуміємо, що виключення України з системи транзиту газу в цій угоду було ключовою вимогою російської сторони і на цю вимогу угорська сторона пристала. Тому, звичайно, ми будемо вживати подальші кроки в площині захисту національних інтересів. Ми вважаємо, що зараз дуже важливо, щоб угорська сторона не керувалася емоціями, тут важливо підійти прагматично до цієї ситуації», – зазначив представник МЗС.

За його словами, Київ та Будапешт повинні розглянути шляхи до подальшої співпраці в сфері енергетики, «виробити оптимальні рішення для нейтралізації загроз цієї угоди».

«Це якраз і є предмет переговорів, предмет того, де можна знайти спільний знаменник з угорською стороною. Як я вже сказав, Україна готова до такого діалогу, але ми маємо чітко розуміти, що Україна захищає національні інтереси. Тому, якщо ця загроза не буде нейтралізована, звичайно, ми будемо змушені вживати кроки у відповідь для захисту власних інтересів», – додав Ніколенко.

Речник також висловив сподівання міністерства, що засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке перенесли через новину про угоду з Росією, все ж відбудеться:

«Але до цього хочемо пропрацювати власні кроки, яких можемо вжити разом із Угорщиною в галузі енергетичної безпеки, щоб, власне, можливо, в тому числі під час засідання цієї комісії вийти на якісь спільні рішення».

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Ніколенко не став вдаватися в деталі щодо суті цих кроків, пояснивши, що вони ще підлягають обговоренню. Він додав, що Київ обговорюватиме з європейськими партнерами відповідність російсько-угорської угоди міркуванням енергетичної безпеки Євросоюзу та європейському законодавству в галузі енергетики.

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

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Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.