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«Важливо, щоб угорська сторона не керувалася емоціями» – МЗС про газову угоду Угорщини та Росії

«Зараз дуже важливо, щоб угорська сторона не керувалася емоціями, тут важливо підійти прагматично до цієї ситуації»

Україна не заперечує право Угорщини укладати комерційні угоди, але вважає газову угоду з Росією загрозою своїй національній безпеці – про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив у ефірі Радіо Свобода.

«Розуміємо, що виключення України з системи транзиту газу в цій угоду було ключовою вимогою російської сторони і на цю вимогу угорська сторона пристала. Тому, звичайно, ми будемо вживати подальші кроки в площині захисту національних інтересів. Ми вважаємо, що зараз дуже важливо, щоб угорська сторона не керувалася емоціями, тут важливо підійти прагматично до цієї ситуації», – зазначив представник МЗС.

За його словами, Київ та Будапешт повинні розглянути шляхи до подальшої співпраці в сфері енергетики, «виробити оптимальні рішення для нейтралізації загроз цієї угоди».

«Це якраз і є предмет переговорів, предмет того, де можна знайти спільний знаменник з угорською стороною. Як я вже сказав, Україна готова до такого діалогу, але ми маємо чітко розуміти, що Україна захищає національні інтереси. Тому, якщо ця загроза не буде нейтралізована, звичайно, ми будемо змушені вживати кроки у відповідь для захисту власних інтересів», – додав Ніколенко.

Речник також висловив сподівання міністерства, що засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке перенесли через новину про угоду з Росією, все ж відбудеться:

«Але до цього хочемо пропрацювати власні кроки, яких можемо вжити разом із Угорщиною в галузі енергетичної безпеки, щоб, власне, можливо, в тому числі під час засідання цієї комісії вийти на якісь спільні рішення».

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Ніколенко не став вдаватися в деталі щодо суті цих кроків, пояснивши, що вони ще підлягають обговоренню. Він додав, що Київ обговорюватиме з європейськими партнерами відповідність російсько-угорської угоди міркуванням енергетичної безпеки Євросоюзу та європейському законодавству в галузі енергетики.

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

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Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

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