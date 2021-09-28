Єврокомісія запропонує візові обмеження для «людей, пов’язаних із білоруським режимом»

Європейська комісія 29 вересня планує запропонувати припинити дії «візового кодексу Євросоюзу» для «людей, пов’язаних із білоруським режимом».

Про це повідомив брюсельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

За його словами, рішення мають ухвалити представники держав-членів Євросоюзу та Європейський парламент. ​

За повідомленням Польського радіо, візові обмеження торкнуться «деяких посадових осіб» білоруського режиму. Це повинно бути покаранням за гібридні атаки, в яких також беруть участь мігранти, заявила кореспондентка Польського радіо Беата Пламецька.

Пламецька уточнює, що обмеження полягатимуть у частковому припиненні дії угоди про спрощення візового режиму і що вони торкнуться двох груп чиновників, пов’язаних із режимом у Мінську. Ці люди будуть проходити звичайні жорсткі процедури при отриманні візи для в’їзду до Євросоюзу. Вони не будуть звільнені від оплати і не отримають автоматично багаторазових віз.

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Один із представників ЄС сказав Пламецькій, що санкції не торкнуться простих громадян, які все одно зможуть скористатися спрощенням візового режиму.

У січні 2020 року Білорусь та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму та реадмісію. Згідно з візовою угодою, ціна на шенгенські візи для білорусів знизилася до 35 євро, а термін видачі візи скоротили до 10 днів. Лукашенко підписав угоду про візу та реадмісію, ратифіковану Палатою представників, у квітні 2020 року.