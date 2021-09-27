У Білорусі у справі про «державну зраду» затримали щонайменше 13 робітників

У Білорусі 21–23 вересня силовики прийшли до робітників «Гродно Азоту», Білоруського металургійного заводу, Білоруської залізниці і «Нафтану». Затримано щонайменше 13 людей, повідомляє 27 вересня правозахисний центр «Вясна».

Кількох людей, які працюють на «Гродно Азоті», відпустили, інші перебувають у СІЗО КДБ і Гомельському СІЗО №3. За попередньою інформацією правозахисників, робітників затримали за статтею 356 («Державна зрада»). Покарання за нею передбачає до 15 років позбавлення волі.

26 вересня в ефірі державного телеканалу ОНТ вийшов сюжет про затриманих робітників. В ефірі також повідомили про порушення кримінальної справи щодо створення екстремістського угруповання – стаття 361-1. Щодо деяких затриманих ідеться про інші статті, наприклад, про статтю 357 («Змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади»).

Правозахисники відзначають, що список із 13 прізвищ може бути неповним.