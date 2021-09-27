Білоруська опозиціонерка Колеснікова здобула премію ПАРЄ за права людини

Ув’язнена білоруська опозиційна діячка Марія Колеснікова здобула премію імені Вацлава Гавела, яку щороку присуджує Парламентська асамблея Ради Європи за «видатні дії» на захист прав людини.

Через неможливість особистої присутності Марії Колеснікової на церемонії нагородження 27 вересня в Страсбурзі премію отримала її сестра Тетяна Хомич.

Комісія з відбору 31 серпня обрала Колеснікову до трійки претендентів разом із базованою в Парижі правозахисною організацією «Репортери без кордонів» і правозахисником із Бурунді Жерменом Рукукі.

ПАРЄ назвала Колеснікову «однією з трьох жінок-символів білоруської опозиції і боротьби її народу за громадянські та політичні свободи й основні права».

Засуджена до 11 років ув’язнення в справі про публічні заклики до заподіяння шкоди національній безпеці, створення екстремістського формування і змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом Колеснікова «перебуває під серйозною загрозою своїй безпеці і життю», заявили в ПАРЄ.

Переможця премії Вацлава Гавела за права людини 2021 року оголосили на відкритті осіннього пленарного засідання ПАРЄ у Страсбурзі 27 вересня. Також у Празі 29 вересня буде організований захід на честь лауреатки 2021 року.

Премія розміром у 60 тисяч євро присуджується щорічно з 2013 року.

Серед лауреатів минулих років – голова білоруської правозахисної організації «Весна» Олесь Беляцький, правозахисник із Баку Анар Мамедлі, російська правозахисниця Людмила Алексєєва та Оюб Тітієв, керівник офісу правозахисного центру «Меморіал» у Грозному.

Колесникова є учасницею опозиційної Координаційної ради, створеної після суперечливих виборів у Білорусі з метою сприяння мирній передачі влади.

Її затримали в Мінську у вересні 2020 року і звинуватили разом з іншим членом Координаційної ради Максимом Знаком у змові з метою захоплення влади.