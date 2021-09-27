МЗС: Лукашенко «повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Олександра Лукашенка, який сказав про необхідність «якихось дій» із боку Білорусі і Росії через нібито «створення баз США в Україні».

«Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз із боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази і табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії», – йдеться в заяві МЗС України.

У відомстві наголосили, що саме з боку Росії сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і «дружнього нам білоруського народу».

«Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії – ось над чим варто насправді замислитися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції», – наголосив у коментарі речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Україна робить це не проти когось, «а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі».

Лукашенко на нараді з силовиками 27 вересня заявив, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним домовилися вдатися до спільних дій у відповідь на нібито «створення баз США в Україні».

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що «спільні дії» Москви і Мінська у відповідь на «розміщення військ НАТО» в Україні мають гарантувати безпеку і Росії, і Білорусі.

«Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і він говорив, що це перебуває за межею тих самих «червоних ліній», про які він неодноразово казав», – цитують заяву речника Володимира Путіна російські ЗМІ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «червоні лінії» президента Росії Володимира Путіна обмежуються лише територією РФ. «З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи», – додав він.