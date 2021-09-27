У Будапешті назвали «втручанням» реакцію Києва на контракт з «Газпромом»

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав втручанням в угорські справи реакцію України на укладену Будапештом угоду з Газпромом. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Споживання (європейського) газу не скоротиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Для Угорщини енергетична безпека – це питання безпеки, суверенітету і економіки, а не політичне питання», – заявив він після підписання угоди між угорською енергетичною групою MVM та «Газпромом».

Згідно з домовленостями, укладеними на 15 років, Росія поставлятиме до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу. Умови угоди можуть бути переглянуті лише через 10 років. Контракт передбачає постачання газу через Сербію та Австрію.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «здивовані і розчаровані» рішенням Угорщини підписати довгостроковий контракт із «Газпромом». У МЗС додали, що Київ перенесе засідання українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування голів МЗС двох країн і звернеться до Єврокомісії через нову угоду.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал в Хорватії.