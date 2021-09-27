Угорщина планує підписати нову довгострокову угоду про постачання газу з російським «Газпромом»

Міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового гіганта «Газпром» Олексій Міллер, як очікується, сьогодні у Будапешті підпишуть нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Міллер перебуває в столиці Угорщини з візитом, церемонія підписання має відбутися о 15:00 за києвом.

Минулого місяця Будапешт заявив, що погодив з Москвою всі умови для вступу в силу нової довгострокової угоди про постачання газу з 1 жовтня.

Наприкінці серпня Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років, із застереженням про зміну закуповуваної кількості через 10 років. Він сказав, що ціну газу також узгодили. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал в Хорватії.