Оглядачі та політики покладають на Росію відповідальність за стрибок цін на газ

Оглядачі, політики у Європі та США покладають на Росію відповідальність за рекордне підвищення ціни на газ у Європі.

Минулого тижня Депутати Європарламенту направили листа до Європейської Комісії з вимогою провести розслідування можливих порушень правил конкуренції російським «Газпромом».

Європарламентарі зазначили, що «Газпром» має достатній потенціал для виробництва додаткових обсягів газу, але відмовився гарантувати додаткові обсяги постачань газу протягом літа 2021 року, через нібито недостатні запаси напередодні зимового сезону.

«Постачальники природного газу та бізнес-видання посилалися на ці дії «Газпрому» як на ключові причини такого сплеску цін», – мовиться у листі.

«Газпром» це рука Кремля, яка, можливо, маніпулює європейським газовим ринком, щоб підвищити ціни, які зараз б'ють рекорди. Чи вони підштовхують Європу до погодження роботи «Північного потоку-2» попри те, що він порушує правила ЄС? Європарламентарі закликають Європейську Комісію розпочати розслідування щодо «Газпрому»!», – відзначив литовський євродепутат Андріюс Кубілюс.

Експерт з питань України Андерс Аслунд, який раніше входив до наглядової ради «Укрзалізниці» у п'ятницю назвав дії Росії «газовою війною» проти Європи. На його думку, через це Німеччина та США мають домовитись про зупинку російського трубопроводу «Північний потік-2».

Натомість раніше, як відзначала інформаційна агенція Reuters, аналітики висловили думку, що підвищення цін на газ може призвести до пришведшення процесу сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2» будівництво якого вже завершено.

Станіслав Зарин, речник міністра-координатора розвідслужб Польщі, заявив, що «Газпром» здійснював маніпуляцію обсягів постачань газу. «Ціни зросли, як і тиск на Західні країни», – відзначив Зарин.

Він також висловив думку, що «Північний потік-2», лише посилить здатність Росії використовувати «такі прийомчики».

Між тим кореспондент Bloomberg Стівен Стапчинські відзначає, що зростання цін відбувається не лише на тлі послаблення поставок газу із Росії.

«Через привабливіші ціни, більші обсяги зрідженого газу надходять до Азії, а не Європи. Між тим, американський завод СПГ не працює після того, як ураган Ніколас призвів до проблем з постачанням енергії цього тижня», – твітував енергетичний кореспондент.

«Газпром» 15-го вересня заявив про збільшення компанією експорту газу до країн «дальнього зарубіжжя».

«Зростання, в порівнянні з аналогічним показником 2020 року, – на 17,4% або на 20,6 млрд куб. м. Зокрема, компанія наростила поставки газу в

Туреччину (на 157,7%),

Німеччину (на 35,8%),

Італію (на 15%),

Румунію (на 347,6%),

Сербію (на 125,9%) ,

Польщу (на 11,4%),

Болгарію (на 52,3%),

Грецію (на 12,8%),

Фінляндію (на 19%)», – вказує сайт компанії.

При цьому у компанії також вказали на дані про мінімальні, за багато років, запаси газу у європейських газосховищах.