Київ через угоду Угорщини з «Газпромом» перенесе засідання спільної комісії і звернеться до Єврокомісії

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «здивовані і розчаровані» рішенням Угорщини підписати 27 вересня у Будапешті новий довгостроковий контракт із російським концерном «Газпромом» на постачання газу в обхід України.

«Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року», – йдеться в заяві МЗС.

29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування голів МЗС двох країн, що стало б «черговим позитивним кроком у двосторонніх взаєминах».

«Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики», – наголосили в МЗС.

У Міністерстві заявили, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

«З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто», – мовиться в заяві.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового гіганта «Газпром» Олексій Міллер, як очікується, сьогодні у Будапешті підпишуть нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Міллер перебуває в столиці Угорщини з візитом, церемонія підписання має відбутися о 15:00 за Києвом.

Минулого місяця Будапешт заявив, що погодив з Москвою всі умови для вступу в силу нової довгострокової угоди про постачання газу з 1 жовтня.

Наприкінці серпня Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років, із застереженням про зміну закуповуваної кількості через 10 років. Він сказав, що ціну газу також узгодили. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал в Хорватії.