Угорщина підписала новий довгостроковий контракт із «Газпромом»

Угорщина підписала новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом».

Угоду 27 вересня підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

Будапешт минулого місяця заявив, що домовився з Москвою про всі умови для того, щоб нова довгострокова угода про постачання газу набула чинності з 1 жовтня.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років, із застереженням про зміну закуповуваної кількості через 10 років.

Він сказав, що ціну газу також узгодили. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал в Хорватії.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «здивовані і розчаровані» рішенням Угорщини підписати довгостроковий контракт із «Газпромом». У МЗС додали, що Київ перенесе засідання українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування голів МЗС двох країн і звернеться до Єврокомісії через нову угоду.