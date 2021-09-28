Речник Путіна прокоментував угоду Угорщини з «Газпромом»: не спрямована проти України

Речник президента Росії Дмитро Пєсков твердить, що Москва не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, на Україну. Про це Пєсков заявив 28 вересня, відповідаючи на запитання, що контракт Угорщини з «Газпромом» спрямований проти України.

«Ні, це не так. Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на меті використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати… Росія використовує блакитне паливо виключно в своїх інтересах... і виключно на комерційній основі», – каже речник Путіна.

Представник Кремля звернув увагу, що контракт із Угорщиною укладений на максимально вигідних економічних умовах і жодних обов’язкових маршрутів транзиту не існує.

«Ви знаєте, що президент Путін говорив про готовність після 2024 року продовжувати транзит через Україну в разі, якщо будуть відповідні економічно вигідні і економічно доцільні умови. Тому абсолютно немає ніякого місця для критики і, звичайно, не повинно бути місця для таких істеричних реакцій», – наполягає Пєсков.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 28 вересня викликав посла України через спроби Києва заблокувати нову довгострокову угоду з російським «Газпромом» щодо постачання газу. Будапешт називає дії України «серйозним порушенням суверенітету Угорщини».

У Міністерстві закордонних справ України Радіо Свобода повідомили про виклик посла Угорщини в Києві.

«МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам. Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів», – наголосив у коментарі речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ України, яка через угоду втрачає мільйони доларів транзитних платежів, раніше заявило, що домовленості з Москвою є «суто політичним, економічно необґрунтованим рішенням».

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.