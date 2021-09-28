Ціна газу в Європі вперше в історії перевищила тисячу доларів

Ціна газу в Європі вперше перевищила позначку 1000 доларів за кубометр. На піку вартість жовтневих ф’ючерсів на хабі TTF у Нідерландах складала 1030 доларів.

Біржові ціни газу в Європі почали різко зростати наприкінці літа. З початку року ціна зросла приблизно в чотири рази.

Однією з причин стрибка цін експерти називають холодну зиму 2020 року і аномальну спеку влітку. Агенція РБК відзначає, що на цінах відбилися підсумки аукціонів з бронювання додаткових потужностей для транзиту газу через Україну на вересень. На них були виставлені потужності до 15 мільйонів кубометрів на добу, але «Газпром» викупив трохи більше чотирьох відсотків цього обсягу. На аукціоні 20 вересня додаткові потужності компанія бронювати не стала.

Європарламент раніше запідозрив «Газпром» у причетності до зростання цін. Російський концерн у відповідь заявив, що прагне наростити обсяг поставок. Москва вважає, що ціни збалансуються після запуску газопроводу «Північний потік-2».