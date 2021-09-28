Ціна нафти Brent перевищувала 80 доларів за барель. Це майже трирічний рекорд

Вартість листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 28 вересня перевищила позначку 80 доларів за барель. Це максимальне значення з жовтня 2018 року.

Близько полудня за Києвом ціна дещо опустилася і перебуває поблизу 79,5 долара за барель.

Також 28 вересня ціни на газ у Європі вперше в історії перетнули позначку 1000 доларів за тисячу кубометрів, максимальне значення на торгах становило 1057,18 долара.

Напередодні аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз вартості Brent на кінець 2021 року з 80 до 90 доларів за барель. На думку Goldman Sachs, ринок нафти може зазнати більш серйозного дефіциту, ніж вважалося раніше. Аналітики пояснили свій прогноз тим, що через наслідки урагану «Айда» у США в Мексиканській затоці припинений видобуток на значній частині потужностей.