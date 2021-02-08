Ціни на нафту повернулися до передпандемійного рівня

Ціни на нафту перевищили 60 доларів за барель вперше більш ніж за рік, оскільки інвестори сподіваються на швидше, ніж очікувалося, відновлення економіки після пандемії.

Нафта марки Brent 8 лютого подорожчала на 1,26% до 60,19 доларів за барель в Лондоні – найвищого рівня з січня минулого року – оскільки споживання в Китаї сягнуло рівня перед виявленням вірусу, країни-виробники нафти тримають жорстку прив’язку до поставок.

Криза через пандемію коронавірусу мав руйнівні наслідки для нафтової галузі, і минулого року ціни впали нижче нуля, при цьому надлишок нафти склав більш ніж 1 мільярд барелів.

У квітні минулого року країни ОПЕК домовилися скоротити видобуток нафти, чим запобігли накопиченню 2,1 мільярда барелів, і запаси скоротилися.

Тим не менше, попит на нафту залишається нижче рівня до пандемії.