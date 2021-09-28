Угорщина та Україна викликають до МЗС послів – через укладення Будапештом контракту із «Газпромом»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 28 вересня викликав посла України через спроби Києва заблокувати нову довгострокову угоду з російським «Газпромом» щодо постачання газу, підписану 27 вересня. Будапешт називає дії України «серйозним порушенням суверенітету Угорщини».

У Міністерстві закордонних справ України Радіо Свобода повідомили про виклик посла Угорщини в Києві.

«МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам. Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів», – наголосив у коментарі речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ України, яка через угоду втрачає мільйони доларів транзитних платежів, раніше заявило, що домовленості з Москвою є «суто політичним, економічно необґрунтованим рішенням», ухваленим «на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам». В українській заяві йдеться, що угода матиме «значний вплив на енергетичну безпеку України та Європи», і що Київ попросить Європейську комісію оцінити, чи відповідає ця угода європейському енергетичному законодавству.

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.