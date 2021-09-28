Головне на ранок: угода Угорщини з «Газпромом», пом’якшення умов арешту Антоненка, смертники «Талібану» на кордоні з Таджикистаном

Угорщина підписала новий довгостроковий контракт із «Газпромом»

Угорщина підписала новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду 27 вересня підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «здивовані і розчаровані» рішенням Угорщини підписати довгостроковий контракт із «Газпромом». У МЗС додали, що Київ перенесе засідання українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування голів МЗС двох країн і звернеться до Єврокомісії через нову угоду.

У Будапешті назвали «втручанням» реакцію Києва на контракт з «Газпромом»

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав втручанням в угорські справи реакцію України на укладену Будапештом угоду з Газпромом. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Споживання (європейського) газу не скоротиться, і роль «Газпрому» також не зменшиться. Для Угорщини енергетична безпека – це питання безпеки, суверенітету і економіки, а не політичне питання», – заявив він після підписання угоди між угорською енергетичною групою MVM та «Газпромом».

Суд пом’якшив Антоненку умови домашнього арешту

Шевченківський райсуд Києва 27 вересня ухвалив рішення про зміну умов запобіжного заходу обвинуваченому в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Суддя Оксана Голуб оголосила, про переведення Антоненка з цілодобового на нічний домашній арешт.

Антоненко не зможе залишати місце свого проживання з 23:00 по 6:00.

«Строк дії запобіжного заходу встановити у 2 місяці – по 27 листопада включно», – вказала суддя.

«Талібан» відправив тисячі смертників у прикордонну з Таджикистаном провінцію – Радіо Азаттик

Рух «Талібан», який після захоплення влади в Афганістані оголосив про створення Ісламського Емірату Афганістан, надіслав військові підрозділи до провінції Тахар «для усунення загроз безпеці та інших потенційних загроз», повідомляє Радіо Азаттик.

Таджицька влада вважає, що ці повідомлення «трохи перебільшені», однак заявляє, що «контролює дії екстремістських угруповань з того боку кордону».

Представник «Талібану» Забігулла Муджахід опублікував 25 вересня у твітері фотографії військових машин і людей у військовій формі, уточнивши, що «десятки тисяч бійців» Армії Мансурі Ісламського Емірату «були дислоковані в Тахарі, щоб усунути потенційні загрози національній безпеці та інші виклики». Тахар межує з Хатлонською областю Таджикистану.

Армія Мансурі Ісламського Емірату переважно складається зі смертників. Минулого тижня таліби оголосили про введення цих військ до провінції Бадахшан.

Таджикистан – один із небагатьох сусідів Афганістану, який відкрито заявив, що не визнає уряд «Талібану», «сформований шляхом пригнічення». Президент Таджикистану Емомалі Рахмон неодноразово критикував талібів за їх дії та ігнорування прав таджиків в Афганістані. Влада Таджикистану також не приховує своєї підтримки Фронту опору, єдиної сили, яка протистоїть талібам у провінції Панджшер. Тому деякі експерти пов’язують дії талібів на таджицькому кордоні з позицією Таджикистану.