Рух «Талібан», який після захоплення влади в Афганістані оголосив про створення Ісламського Емірату Афганістан, надіслав військові підрозділи до провінції Тахар «для усунення загроз безпеці та інших потенційних загроз», повідомляє Радіо Азаттик.

Таджицька влада вважає, що ці повідомлення «трохи перебільшені», однак заявляє, що «контролює дії екстремістських угруповань з того боку кордону».

Представник «Талібану» Забігулла Муджахід опублікував 25 вересня у твітері фотографії військових машин і людей у військовій формі, уточнивши, що «десятки тисяч бійців» Армії Мансурі Ісламського Емірату «були дислоковані в Тахарі, щоб усунути потенційні загрози національній безпеці та інші виклики». Тахар межує з Хатлонською областю Таджикистану.

Армія Мансурі Ісламського Емірату переважно складається зі смертників. Минулого тижня таліби оголосили про введення цих військ до провінції Бадахшан.

Таджикистан – один із небагатьох сусідів Афганістану, який відкрито заявив, що не визнає уряд «Талібану», «сформований шляхом пригнічення». Президент Таджикистану Емомалі Рахмон неодноразово критикував талібів за їх дії та ігнорування прав таджиків в Афганістані. Влада Таджикистану також не приховує своєї підтримки Фронту опору, єдиної сили, яка протистоїть талібам у провінції Панджшер. Тому деякі експерти пов’язують дії талібів на таджицькому кордоні з позицією Таджикистану.

26 вересня один із представників таджицьких прикордонників на умовах анонімності сказав, що повідомлення про «тисячі військовослужбовців» викликає тривогу, але вони уважно стежать за тим, що відбувається по інший бік кордону.

«Наскільки нам відомо, тисячі не прибули, але якщо навіть десять чоловік зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо напоготові. Наші прикордонники не піддаються страху і брехливим повідомленням, і діятимуть відповідно до реальності», – сказав прикордонник.

Ще раніше таджицька влада заявляла, що отримала інформацію про можливу підготовку вторгнення до Таджикистану. «Талібан» тоді відкинув ці повідомлення, заявивши, що жодній групі не буде виданий дозвіл увійти з території Афганістану на землі сусідніх держав.

Протяжність кордону Таджикистану з Афганістаном становить понад 1400 кілометрів, і останнім часом Таджикистан проводить спільні військові навчання з Росією та іншими членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) уздовж лінії таджицько-афганського кордону, використовуючи їх для посилення прикордонного контролю.