Виконувач обов’язків міністра оборони в уряді «Талібану» визнав «убивства помсти»

Виконувач обов’язків міністра оборони в уряді «Талібану» мулла Мохаммад Якуб в аудіозаписі, отриманому журналістами, визнав, що бойовики скоїли так звані «убивства помсти» – попри те, що таліби оголосили амністію своїм супротивникам після того, як повернулися до влади в Афганістані.

«Нещодавно деякі люди були навмисно вбиті [нашими бійцями] в деяких частинах країни», – говорить голос, який імовірно належить Якубу, і, очевидно, звертається до курсантів та командирів талібів.

Голос рекомендує виявляти стриманість і не радить бійцям «Талібану» брати правосуддя у свої руки.

«Після того, як ми оголосили загальну амністію, жоден із наших бійців не має права порушувати цю амністію, вдаючись до особистих порахунків чи помсти. Якщо у когось є особиста кривда на когось, він може звернутися до суду… Але вбивати чи погрожувати комусь не є політикою Ісламського Емірату, і це суперечить ісламському закону шаріату», – йдеться у записі.

Повідомлення про висловлювання Мохаммада Якуба були поширені кількома публічними особами з числа талібів, включно з речником угруповання Забігуллою Муджахідом.