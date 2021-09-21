Афганістан: «Талібан» розширив склад свого уряду, жінок там все ще немає

В Афганістані «Талібан», який захопив владу в країні, оголосив про розширення свого тимчасового уряду, оприлюднивши список заступників міністрів, що складається виключно з чоловіків, попри посилення міжнародної критики з приводу того, що дії ісламістського угруповання не відповідають його обіцянкам щодо жінок.

Речник «Талібану» Забігулла Муджагід презентував список заступників міністрів та керівників агентств під час пресконференції в Кабулі 21 вересня. За його словами, двоє командувачів – ветеранів бойових дій були призначені заступниками міністрів оборони та внутрішніх справ, що поповнило список представників консервативного крила у головній групі міністрів.

Запропоновані кандидати мулла Абдул Каюм Закір і Садр Ібрагім у звітах ООН названі бойовими командирами, які тиснули на керівництво «Талібану», щоб активізувати війну проти підтримуваного Заходом уряду в Кабулі.

Муджагід заявив, що один із заступників голови Міністерства охорони здоров’я є представником переважно шиїтської етнічної меншини хазарейців.

За його словами, жінок до уряду можуть долучити колись у майбутньому. Такі заяви не спростовують побоювання щодо того, що уряд, встановлений талібами, повернеться до репресивного правління, яке вони застосовували під час перебування при владі з 1996 по 2001 рік.

«Талібан» заявляв, що має намір провадити помірковану політику і поважати права людини. Міжнародна спільнота попередила, що судитиме про угруповання за його діями, і що визнання уряду на чолі з «Талібаном» буде пов’язане, зокрема, з поводженням із жінками і меншинами.

Список урядовців з’явився після того, як таліби минулого тижня заявили про відкриття середніх і старших шкіл, але тільки для хлопців, про дівчат у рішенні не згадували.

Муджагід припустив, що це тимчасове рішення. «Ми завершуємо роботу. Незабаром буде оголошено, коли вони (дівчата – ред.) зможуть піти до школи», – сказав речник талібів.

Минулого місяця уряд «Талібану» оголосив, що студентки університетів можуть продовжувати навчання за умови розділених за статтю груп і носіння одягу, який би повністю закривав їхнє обличчя і фігуру.