«Талібан» встановив обмеження для жінок на навчання в університетах Афганістану

Жінкам в Афганістані дозволятимуть навчатися в університетах лише у розділених за статтю групах, ісламське вбрання буде обов’язковим, заявив 12 вересня член нового уряду «Талібану».

Абдул Бакі Хакані виклав нову політику на пресконференції в Кабулі, через кілька днів після того, як таліби сформували уряд, що складається виключно з чоловіків.

«Ми не дозволимо хлопцям і дівчатам навчатися разом», – сказав він. За словами Хакані, у класі повісять завісу, щоб розділити студентів і студенток, де це необхідно, а навчання також можна проводити за допомогою трансляцій.

Хакані, відповідальний за освіту, сказав, що таліби не хочуть повертатися на 20 років назад. «Ми почнемо будувати на тому, що існує сьогодні», – додав він.

Хаккані сказав, що хіджаби для студенток будуть обов’язковими, але не уточнив, чи означає це хустки на голову чи повне закриття обличчя.

Класні кімнати, розділені завісами, вже були помічені в багатьох місцях після розпаду підтримуваного Заходом уряду і захоплення влади в Афганістані талібами в середині серпня.

Хаккані сказав журналістам, що предмети, які викладають в університетах, також будуть переглянуті, але не уточнив, які саме. Таліби, які дотримуються жорсткої інтерпретації ісламу, заборонили музику і мистецтво протягом свого попереднього перебування при владі.

Міжнародна спільнота стежить за тим, наскільки дії талібів відрізняються від їхнього першого перебування при владі наприкінці 1990-х років. Тоді дівчатам і жінкам була недоступна освіта і їх виключили з суспільного життя.

У «Талібані» заявляють, що змінилися, зокрема в своєму ставленні до жінок.

Жінки в Кабулі та інших районах Афганістану великими і малими групами протестували проти правління талібів і спроб обмежити їхні права. У деяких випадках «Талібан» реагував силою, застосовуючи батоги, б’ючи жінок кийками і стріляючи в повітря.